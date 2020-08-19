Temaya Uyum Gösteren Yenilenmiş Başlat Menüsü, Insider'lara Açıldı

Windows 10'un 20H2 güncellemesiyle herkese gelmesi beklenen "temaya uyumlu Başlat Menüsü" artık Windows Insider'lar tarafından test edilebiliyor.

Temaya Uyumlu Başlat Menüsü Insider'lara Açıldı
Microsoft

Mayıs güncellemesini sorunlarıyla birlikte geride bırakmaya çalışan Microsoft, Windows 10 için sıradaki güncelleme olan 20H2'yi yayınlamaya hazırlanıyor. Bu güncellemenin sistem temasına uyum sağlayan bir Başlat Menüsüyle gelmesi bekleniyor.

Yazılım devi, Başlat Menüsü'nün temaya uyum sağlayan yeni sürümünü ilk defa bu senenin ilk aylarında göstermişti. Windows 10'un koyu ve açık temalarıyla kullanılabilen Başlat Menüsü'nün simgelerine renk katmak isterseniz, Ayarlar > Kişiselleştirme altında bulunan "Bu yüzeylerde vurgu rengi göster" seçeneğini etkin hale getirebiliyorsunuz.

20H2 güncellemesi sonbahar aylarında herkese ulaşacak, ancak yeniliği şimdiden denemek istiyorsanız, Windows Insider programına katılabilirsiniz.

Daha riskli bir yol olarak, sisteminde Yapı 19041.423 yüklü olanlar kayıt defterinde bir değişiklik yaparak işlevi etkin hale getirebiliyorlar. Ancak bu yöntem riskli olduğundan öncesinde yedek almanız öneriliyor.

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Temaya Uyum Gösteren Yenilenmiş Başlat Menüsü, Insider'lara Açıldı

 

 