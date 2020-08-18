Huawei'nin Lisans Süresinin Dolması, Tüm Android Telefonlarını Vurabilir

Huawei'nin sahip olduğu geçici lisans süresinin dolması, firmanın piyasadaki Android'li telefonlarının Android güncellemesi almasını etkileyebilir.

Huawei Cihazları, Lisans Süresinden Etkilenebilir

ABD ve Çin arasında yaşanan ticari savaşın en büyük kurbanlarından biri olan Huawei, yeni Android'li telefonlarında Google hizmetlerini ve uygulamalarını kullanamıyor. Buna karşın firma, mevcut telefonlarını yasağa rağmen güncelleyebiliyordu. Bunun nedeni, bazı ABD'li şirketlerin Huawei'ye geçici olarak yazılım güncellemesi sunmasına izin verilmesiydi.

Ancak bu erteleme, geçen hafta itibariyle sona erdi ve böylece Google'ın Huawei'ye yazılım güncellemesi gönderme olanağı ortadan kalktı. Ertelemenin asıl odak noktası, Huawei'nin ağ ekipmanlarını kullanan kırsal telekom şirketleri idi. Lisans süresinin dolmasıyla birlikte Huawei, artık bu şirketlerle çalışamayacak ve herhangi bir destek sunamayacak.

Federal hükümetin telekom firmalarına Huawei ekipmanlarını değiştirmeleri için para desteği sağlaması bekleniyordu ancak henüz bu gerçekleşmedi. Bu sürenin uzamasının, ekipmanlarda sorun çıkma olasılığını artırdığı belirtiliyor.

Lisansın süresinin dolması, büyük ihtimalle Huawei'nin Play Store ile gelen mevcut cihazlara Android güncellemesi gönderemeyeceği anlamına geliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix, Atiye 2. sezon tarihini duyurdu! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
20 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Küçük Bir CPU Üreticisi Olan Nuvia, İşlemci Devlerine Meydan Okuyor
Samsung, Galaxy Note 20'de ToF Sensörünü Bıraktı ama Geri Getirebilir
Elon Musk'ın hayranlarından ilginç talebi! "Beni Wikipedia'da linçleyin"
SAS ile TBV Kurumsal Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi
Sennheiser CX 400BT True Wireless Satışa Çıkıyor! İşte CX 400BT Özellikleri

 

 