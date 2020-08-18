Huawei'nin Lisans Süresinin Dolması, Tüm Android Telefonlarını Vurabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan ticari savaşın en büyük kurbanlarından biri olan Huawei, yeni Android'li telefonlarında Google hizmetlerini ve uygulamalarını kullanamıyor. Buna karşın firma, mevcut telefonlarını yasağa rağmen güncelleyebiliyordu. Bunun nedeni, bazı ABD'li şirketlerin Huawei'ye geçici olarak yazılım güncellemesi sunmasına izin verilmesiydi.
Ancak bu erteleme, geçen hafta itibariyle sona erdi ve böylece Google'ın Huawei'ye yazılım güncellemesi gönderme olanağı ortadan kalktı. Ertelemenin asıl odak noktası, Huawei'nin ağ ekipmanlarını kullanan kırsal telekom şirketleri idi. Lisans süresinin dolmasıyla birlikte Huawei, artık bu şirketlerle çalışamayacak ve herhangi bir destek sunamayacak.
Federal hükümetin telekom firmalarına Huawei ekipmanlarını değiştirmeleri için para desteği sağlaması bekleniyordu ancak henüz bu gerçekleşmedi. Bu sürenin uzamasının, ekipmanlarda sorun çıkma olasılığını artırdığı belirtiliyor.
Lisansın süresinin dolması, büyük ihtimalle Huawei'nin Play Store ile gelen mevcut cihazlara Android güncellemesi gönderemeyeceği anlamına geliyor.
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