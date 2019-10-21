Termal Kamerayı Ulaşılabilir Yapacak Telefon
Pek ucuz olmayan termal kamera teknolojisi, bu projeyle uygun fiyatlı bir telefona girebilir!
Akıllı telefonlarda pek rastlanmayan ve anında ilgi çeken bir işlev, hangisi olabilir? Elbette termal kamera. Cat S60 ve Cat S61 gibi telefonlarda bulunan bu yetenek, etrafınızdaki nesnelerin sıcaklığını renkler yoluyla görselleştiriyor.
Bu tür özellikler şimdiye kadar özel cihazlarla veya pek hesaplı olmayan telefonlarla geliyordu. Ancak bunu değiştirmek isteyen Blackstarter, yeni projesi için Kickstarter'da para toplamaya başladı. BV9800 Pro, FLIR Lepton sensörü uygun bir fiyatla cebinize getirmeyi amaçlıyor.
Firma, ilk iki cihazı 399 dolara, sonraki 300 cihazı 429 dolara ve sonrakileri 469 dolara satmayı planlıyor. Cihazın Sony'nin IMX586 48 megapiksel kamera sensörüyle geleceği belirtiliyor. Bu sensör, Honor 20 Pro ve OnePlus 7T gibi telefonlarda kullanılıyor.
6,3 inç FHD+ ekranla gelen cihaz, 6GB RAM, 128GB dahili depolama, Mediatek P70 sekiz çekirdekli işlemci ve 16MP ön kameraya sahip. IP69/Mil-STD-810G onayına sahip cihaz, kablosuz şarj, hava basıncı algılama ve parmak izi tarayıcısı özellikleriyle geliyor.
Yeni başlayan kampanyanın başarılı olup olmayacağını şimdiden söylemek zor. Ancak Blackview, dayanıklı telefon piyasasında bilinen bir marka ve bu işin altından kalkabilir.
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