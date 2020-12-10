TESFED ve Zula bir ilke imza atıyor!

Türkiye E-Spor Federasyonu'nun (TESFED) öncülüğünde, bilinçli esporcular yetiştirilmesi için Türkiye'de ve dünyada bir ilk niteliğindeki "Her Oyunun Başı Sağlık!" Projesinin startı veriliyor.