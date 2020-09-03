Tesla Araçlara yeni Yetenekler Geliyor

Tesla'nın elektrikli araçları, yol işaretlerini tanımlama yeteneklerini geliştirecek yeni bir özellik kazanıyor. Otomobil üreticisi, Autopilot'un aracın kamerasını kullanarak hız sınırı işaretlerini belirlemesini sağlayacak yeni bir özelliği araçlarına ekledi.
Yeni özellik "Hız Destek İyileştirmeleri" olarak adlandırılan ve aracınızın, hız sınırlarına uymasını sağlayacak 2020.36 yazılım güncellemesinin bir parçası olacak. Autopilot, bundan böyle sürüş görselleştirmede belirlenen hız sınırı işaretlerini tanıyabilecek.
İşaretler aynı zamanda ilişkili Hız Sınırı Uyarısı'nı ayarlamak için de kullanılacak. Kontroller > Autopilot > Hız Sınırı seçeneği ile Hız Desteği ayarlarını değiştirmeniz de mümkün.
Güncellemenin bir başka yeni özelliği de, trafik ışığı yeşile dönünce bir çan sesi çıkartacak olması. Eğer önünüzde bir başka araç varsa bildirim sesi önünüzdeki araç harekete geçene kadar çıkmayacak. Bu ayarı ayarlamak için de Kontroller > Autopilot > Yeşil Trafik Lambası Sesi seçeneğine gitmek yeterli. Tabi ki "çevreyi izlemek ve uygun bir şekilde karar almak" halen sürücünün sorumluluğu altında olacak.
Tesla'nın diğer pek çok güncellemesi gibi bu güncelleme de fazlar halinde sunulacak ve tüm araçlara ulaşması birkaç hafta alabilir.
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