Uçan otomobillerin testleri başarıyla tamamlandı! İnsanlı ilk uçan otomobil

Uçan otomobiller gerçek oluyor! Japon firma Sky Drive Inc. ilk insanlı uçan otomobil testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. İşte ilk insanlı uçan otomobil hakkında detaylar...

Uçan otomobillerin testleri tamamlandı! Japon firma duyurdu

Uçan otomobil tüm dünyada uzun zamandır hayali kurulan bir araç. Fantastik dizilerin başrol oyuncusu uçan otomobillerin ne zaman gerçek olacağı merak ediliyordu. Japon firma Sky Drive Inc. Toyota tesislerinde ilk insanlı uçan otomobil testlerini başarıyla tamamladı.

SkyDrive Project SD-03 world debutSkyDrive Project SD-03 world debut
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Uçan Otomobil 4 Dakika Havada Daireler Çizdi

Toyota Test Alanı Japonya'nın en büyük test alanlarından biridir. Bu alanda yapılan çalışmalarda SD-03 adlı uçan otomobil, bir insan tarafından komuta edilerek yaklaşık 4 dakika havada daireler çizdi.

uçan otomobil sd-03

"Amacımız Bu Aracı Ticarileştirmek"

CNN'in haberine göre, firmanın CEO'su Tomohiro Fukuzawa, "Japonya'nın ilk insanlı uçan otomobil uçuşuna, Sky Drive'ı kurduktan iki yıl sonra erişebilmiş olmaktan dolayı aşırı derecede heyecanlıyız. Amacımız bu araçları ticarileştirmek" açıklamasında bulundu.

SD-03 acil durumlara karşı 8 motorlu olarak üretildi. Boyutları ise park etmiş iki otomobil kadar.  Gelecekte daha farklı koşullarda da yapılacak olan testlerle araçların teknolojisi ve güvenliği de test edilecek.

Uçan Otomobil Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Firmanın takvimine göre uçan otomobiller 2023 yılında çıkacak. Fiyat konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

sd 03

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