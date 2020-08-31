Uçan otomobillerin testleri başarıyla tamamlandı! İnsanlı ilk uçan otomobil

Uçan otomobil tüm dünyada uzun zamandır hayali kurulan bir araç. Fantastik dizilerin başrol oyuncusu uçan otomobillerin ne zaman gerçek olacağı merak ediliyordu. Japon firma Sky Drive Inc. Toyota tesislerinde ilk insanlı uçan otomobil testlerini başarıyla tamamladı.
Uçan Otomobil 4 Dakika Havada Daireler Çizdi
Toyota Test Alanı Japonya'nın en büyük test alanlarından biridir. Bu alanda yapılan çalışmalarda SD-03 adlı uçan otomobil, bir insan tarafından komuta edilerek yaklaşık 4 dakika havada daireler çizdi.
"Amacımız Bu Aracı Ticarileştirmek"
CNN'in haberine göre, firmanın CEO'su Tomohiro Fukuzawa, "Japonya'nın ilk insanlı uçan otomobil uçuşuna, Sky Drive'ı kurduktan iki yıl sonra erişebilmiş olmaktan dolayı aşırı derecede heyecanlıyız. Amacımız bu araçları ticarileştirmek" açıklamasında bulundu.
SD-03 acil durumlara karşı 8 motorlu olarak üretildi. Boyutları ise park etmiş iki otomobil kadar. Gelecekte daha farklı koşullarda da yapılacak olan testlerle araçların teknolojisi ve güvenliği de test edilecek.
Uçan Otomobil Ne Zaman Satışa Sunulacak?
Firmanın takvimine göre uçan otomobiller 2023 yılında çıkacak. Fiyat konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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