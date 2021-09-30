Tesla'dan Cyberquad Sürprizi: Hayır, Cyberquad Yeni Bir Otomobil Değil!

Tesla bazen gizemli bir şirket olabiliyor ancak konu ürün ve ürün duyuruları olduğunda pek fazla sır tutmuyor. Uzun vadede üretmeyi planladıkları her şeyi önceden tanıtabilen firmanın son patent başvurusu birçok soru işaretini de beraberinde getirmişti.
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) yakın zamanda yapılan bir başvuruda Tesla, "Cyberquad" terimi için bir ticari marka almayı talep etti. Ancak her ne kadar ismi bir araç ismine benziyor olsa da bu bir otomobil veya herhangi bir ulaşım türü değil. Patent, Cyberquad kıyafetlerini konu alıyor.
Cyberquad, ilk olarak 2019'un sonundaki ilk etkinliği sırasında Cybertruck'ın yanında görünmüştü. Uyumlu çizgilere ve süper fütüristik bir görünüme sahipti. Ancak herhangi bir ayrıntı verilmediğinden Tesla'nın büyüyen potansiyel gelecekteki ürünleri kataloğuna heyecan verici ama nihayetinde bilinmeyen bir eklenti olarak görüldü. Tesla'nın patent başvurusundaki ifadesi, "giyim kategorilerini, yani t-shirtler, gömlekler, ceketler; şapkalar; bebek giyimi; ayakkabı; pantolonu kapsar" şeklinde. Bu nedenle, yakın zamanda gerçek bir Cyberquad satın alıp kullanamayacak olsanız da Cyberquad ile ilgili bir şey satın alma şansınız oldukça yüksek.
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