Tesla'dan Cyberquad Sürprizi: Hayır, Cyberquad Yeni Bir Otomobil Değil!

Elektrikli otomobilleri ile gönüllerde taht kuran Tesla'nın yeni ürünü Tesla Cyberquad oldukça fiyakalı bir isme sahip. Ancak pek de sandığınız gibi bir şey olmadığı kesin...