Google Chrome'un Gizli Modu, Google CEO'sunu Koltuğundan Edebilir

2019 yılında Google CEO'su Sundar Pichai'nin, Chrome'un gizli göz atma modunu "özel" olarak tanımlamanın sorunlu olduğu konusunda uyarıldığı, ama "gizliliği ön plana çıkarmak istemediği" ve "bu modun fazla göz önünde bulunmasını istemediği" için geri adım atmadığı ortaya çıktı. En azından mahkemeye sunulan yeni dosyalar bunu gösteriyor. Bu da yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
Sorun, Google'ın Chrome web tarayıcısında yer alan Gizli modun o kadar da gizli olmamasından kaynaklanıyor. İddialara göre Google, popüler web tarayıcısının gizli modunda internette dolaşan kullanıcıların verilerini toplamaya devam ediyor. Bunun neticesinde tam 5 milyar dolarlık bir dava ile mahkeme koridorlarına taşınan Google, şimdi daha büyük sorunlarla karşı karşıya.
Reuters'ın haberine göre, avukatlar geçtiğimiz hafta bölge mahkemesine sunulan duruşma raporlarına yeni bir güncellemede bulunarak, Google CEO'su Sundar Pichai'nin ve Google Baş Pazarlama Sorumlusu Lorraine Twohill'in, sorunu göz ardı etmeyi seçtikleri için görevden alınmaları gerektiğini belirtmişler.
Google'dan da yanıt gecikmemiş. Google sözcüsü José Castañeda Reuters'e verdiği demeçte, dosyalamanın "ilgisiz ikinci ve üçüncü el hesaplara atıfta bulunan e-postaları yanlış karakterize ettiğini" söylerken, anlaşılan işler önümüzdeki günlerde daha da karışacak.
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