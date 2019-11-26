Tesla Cybertruck İçin Depozito Ödeyenlerin Sayısı Şaşırttı!

Tesla'nın Cybertruck tasarımının insanları ikiye böldüğü kesin. Ancak görülene göre hatırı sayılır kişi de bu aracı heyecanla bekliyor. Elon Musk'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 146.000 kişinin bu araç için depozito ödediği söylenirken, bu sayı dün 200.000'e ulaştı.
Tesla Model 3, tanıtımından sonraki gün 232.000 kişi depozito ödemişti. Model 3'ün göreceli olarak ucuz ve genel kitleyi hedefleyen, Cybertruck'ın ise hem daha yüksek fiyatlı hem de daha özel bir topluluğu hedefleyen bir araç olduğu düşünülürse bu farkın oldukça küçük olduğu söylenebilir. Tabii ki depozito miktarının düşürülmüş olması da bu sayının yüksekliğine katkıda bulunuyor.
Bunun yanı sıra bu sayıların depozito ödeyenlere ait olduğu ve Cybertruck'ın kesinlikle alacak olan kişileri simgelemediğini belirtmekte fayda var. Tesla, Model 3 depozitolarının ciddi bir kısmını geri iade etmek zorunda kalmıştı. Cybertruck'ın 2021'in sonları olarak belirlenen üretim tarihine kadar da pek çok şeyin değişmesi mümkün ve bu depozito sahiplerinin bir kısmının geri çekilmesi pek şaşırtıcı olmaz.
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