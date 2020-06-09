Tesla Durmak Bilmiyor: Şimdi de Sırada, Sıra Dışı Bir Minibüs Var

Önce hız canavarı elektrikli otomobiller, ardından elektrikli SUV, elektrikli kamyon ve Cybertruck... Ve şimdi Tesla için sırada, sıra dışı bir "minibüs" var.

09 Haziran 2020 19:00

Levent Öztürk