Tesla Durmak Bilmiyor: Şimdi de Sırada, Sıra Dışı Bir Minibüs Var

Önce hız canavarı elektrikli otomobiller, ardından elektrikli SUV, elektrikli kamyon ve Cybertruck... Ve şimdi Tesla için sırada, sıra dışı bir "minibüs" var.

  • Levent Öztürk
Tesla, Şimdi de Çok Özel Bir Minibüs Yapıyor
The Boring Company

Mercury News'in haberine göre, Tesla'nın bir sonraki adımı minibüsler olabilir. Tesla'nın 12 koltuklu elektrikli minibüsü, San Bernardino County, Kaliforniya tarafından onaylanan yeni bir projenin parçası olacak. Proje, yine Elon Musk tarafından kurulan ve tüneller yardımıyla trafik sorununu çözmeyi amaçlayan Boring Company tarafından geliştiriliyor. 

Projeyi oluşturan tünel ağı, Rancho Cucamonga şehrini Ontario Uluslararası Havaalanı ile bağlayacak. Oylamadan sonra San Bernardino Eyalet Denetmeni Curt Hagman'in muhabirlere söylediğine göre öneri, ilk olarak standart Tesla araçlarının tünellerde çalışması üzerineydi. Ancak daha sonra Hagman, Musk'ın firmalarının her ikisinin de büyük bir minibüs üzerinde çalıştığını söyledi. Bu yeni minibüs 12 yolcu kapasitesinin yanı sıra bagaj alanına da sahip olacak ve saatte 200 kilometre hızla tüneller içerisinde ilerleyebilecek.

Bu 12 kişilik araç daha önce de duyduğumuz, Boring Company'nin Tesla Model 3'ü temel alan aracı olabilir ancak minibüs tanımlaması daha farklı bir şey olacağını öneriyor. 

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