Arabalar İçin Kuş Pisliklerine Karşı Sıra Dışı Boya Koruma Yöntemi!

Covid-19 salgını nedeniyle herkesin evlere kapandığı dönemde araçlar da uzun süre park halinde bulundukları yerde kaldı. Bu durum, araçların kuş pisliklerine daha fazla ve uzun süre maruz kalmasına sebep oldu. Ford, araç boyalarının koruyuculuğunu daha uzun süre sürdürmek için yapay kuş pisliklerine dayalı geliştirdikleri testler ile araç sahiplerine yardımcı oluyor.