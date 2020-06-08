Elon Musk Kimdir, Neden Bu Kadar Popüler, Nasıl Bu Kadar Büyüdü?

Elon Musk kimdir, nasıl ortaya çıktı, neden bir kahraman gibi anılıyor? İşte Elon Musk'ın çıktığı basamaklar, hayatındaki önemli kilometre taşları ve tartışmalı davranışları.