Tesla Engage Dönemi Başlıyor; Tesla Forumları Terk Ediyor

Tesla, otomobil hayranlarını yeni etkileşim merkezi Engage'e davet ediyor ve forum dönemini resmi olarak sonlandırıyor.

  • Ercan Uğurlu
Tesla, Hayranlarını Engage'e Davet Ediyor

Tesla, Tesla otomobil sahibi müşterileri ve Tesla hayranları için Engagement Hub adını verdiği özel bir web sayfası hazırladı. Böylece forum sayfalarından uzaklaşmak isteyen ve hayranları ile müşterilerini özel bir platformda bir araya getirmeyi amaçlayan şirket, kullanıcılara bu yeni web sitesi içinde çeşitli kulüplere üye olabilmelerinin önünü açıyor. Ancak web sitesinde ilginç bir "detay" dikkati çekiyor.

Web sitesinde Model S, Model 3, Model X, Model Y, Solar Roof ve Solar Paneller sekmeleri ile kategorileri belirleyen şirket, burada hemen her kategori ve her bölgeye özel bir kulüp de hazırlamış. Böylece kullanıcıların bir araya gelebilecekleri ve etkileşime geçebilecekleri geniş bir platforma imza atan Tesla, web sitesinde sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirmiş durumda. Şirketin bu sosyal sorumluluk projeleri içinde insanları bağışta bulunmaya davet ediyor olması ise kimi çevrelerce "siyasi" bir hamle olarak nitelendiriliyor. Tesla'nın bu konuya ilişkin yaptığı açıklama ise, Tesla topluluğu üyelerinin anlamlı eylemlerde bulunmasını teşvik etmek, hepsi bu.

Tesla'nın Engage platformunu hayata geçirmesinin ardından, otomobil üreticisi resmi forumlarını da sonlandırıyor. Forum sayfaları 15 Mart itibariyle salt okunur duruma geçecek ve yeni başlıklar açılamayacak.

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