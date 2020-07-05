Tesla, Evde Kalmak İsteyen Çalışanlarını Kovdu mu? Açıklama Geldi...

Tesla, geçtiğimiz günlerde 90.650 aracı yerine ulaştırdığını duyurmuştu. Böylece dünya çapında tedarik zincirinde yaşanan sorunlara rağmen firma, analistlerin beklentilerini aşmıştı. Ancak firma, salgın döneminde aşırı hızlı yeniden açıldığı için eleştiriliyor. Washington Post'ta çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre Tesla, sağlık endişesiyle evde kalmak isteyen üç çalışanını işten kovdu.
Otomotiv devi, bir açıklama yaparak bu raporların doğru olmadığını söyledi ve üstelik bahsedilen isimlerin şirkette çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Firma, yaptığı açıklamada çalışanlarının evde kalma konusunda yönetimle konuşmalarını istediklerini, çalışanlara evde kalmaları için herhangi bir koşul olmaksızın zaman verdiğini söyledi.
Tesla, aile üyeleri risk kapsamında olan çalışanların iki hafta ücretli izne çıktığını da sözlerine ekledi. Firma, çalışanlarının ve ailelerinin sağlıklarına ve güvenliklerine öncelik vermeyi sürdüreceğini tekrarladı.
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