Tesla Geri Çağırmaya Doymadı: Şimdi de 800.000 Aracı Geri Çağırdı!

Tesla, ABD'deki yaklaşık 54.000 aracını kendi kendine sürüş yazılımındaki bir sorun nedeniyle geri çağırmasından sadece birkaç gün sonra yeni bir geri çağırma ile daha gündemde. Elon Musk'ın şirketi, bu kez 800.000'den fazla aracı daha geri çağırdı. Bu sefer sorun, sürücü emniyet kemerinde saklı.
Yakın geçmişte üretilen her araba, markası ve modeli ne olursa olsun, sürücüyü emniyet kemeri takması konusunda uyarmak zorunda. Araç çalıştırıldığında sürücünün emniyet kemeri çözülürse, otomobiller sesli bir alarmla sürücüleri uyarmalı. Resmi NHTSA belgesi, Tesla otomobillerin bu özelliğe sahip olmasına rağmen, uyarının kandırılabileceğini belirtiyor.
Basitçe açıklamak gerekirse, bir Tesla otomobil sürücüsü, uyarı sesi devredeyken araçtan çıkar ve ardından araca yeniden girerse, ancak emniyet kemerini takmazsa, bu uyarıyı tekrar duymayabiliyor. Aracını emniyet kemeri olmadan kullanmaya kararlı bir sürücü bu hileyi kullanabiliyor ve zorunlu güvenlik prosedürünün hatırlatılmasından kaçabiliyor.
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