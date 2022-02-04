Tesla Geri Çağırmaya Doymadı: Şimdi de 800.000 Aracı Geri Çağırdı!

Tesla, sadece birkaç gün önce 54.000 aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi yeni bir geri çağırma daha yapmak zorunda. Üstelik bu kez etkilenen araç sayısı 800.000'den fazla. Sorun ise, emniyet kemerinden kaynaklanıyor!