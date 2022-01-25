Cybertruck'ın Sızan Videosu, Tartışılan Cam Sileceğini Yine Gündeme Getirdi

Sızan bir Tesla Cybertruck videosunda, daha önce de gündem olan ve anlamsız derecede büyük görünen ön cam sileceği "tüm haşmetiyle" tekrar karşımıza çıktı!