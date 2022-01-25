Cybertruck'ın Sızan Videosu, Tartışılan Cam Sileceğini Yine Gündeme Getirdi

Cybertruck Owners Club forumunda yayınlanan bir inceleme videosu sayesinde Tesla Cybertruck'ın prototipine yakından bakma imkanımız oldu. Aracın bir süredir alay konusu olan dev ön camını ve bu cama eşlik eden anlamsız derecede büyük sileceğini de bu videoda görebiliyoruz.
Videoda ayrıca elektrikli aracın geri kalan kısmının bir bölümü, arka kaput ve tekerlekleri de görünüyor. Aracın kapı kolları bulunmuyor.
Tesla Cybertruck'ın sızan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Bu hali, Cybertruck'ın oldukça gerçeküstü bir tasarıma sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ama Cybertruck'ın piyasaya çıkışının sürekli olarak ertelendiğini de hatırlatmakta fayda var. Son gelen haber, aracın üretiminin ancak 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayabileceği yönündeydi.
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