Tesla, Hacker'lar Karşısında Zor Duruma Düşmekten Son Anda Kurtulmuş

Elon Musk'ın otomotiv devi şirketi Tesla'nın, geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırı tehlikesinden "ucuz kurtulduğu" ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Tesla, "direkten döndü"

Bu haftanın başlarında FBI, 27 yaşındaki bir Rus vatandaşını, bir ABD firmasına karşı ransomware saldırısı düzenleme çabası sebebiyle tutuklamıştı. Electrek'in bildirdiğine göre, bu firma Tesla'ydı.

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan bir şikayete göre Temmuz ayında Egor Igorevich Kriuchkov ABD'ye seyahat ederek Rusça konuşan, ABD vatandaşı olmayan ve Sparks, Nevada'daki Tesla Gigafactory'sinde çalışan biri ile temasa geçti. İddialara göre Kriuchkov, bu kişi ile görüştükten sonra bir teklifte bulundu. Bu teklife göre bir malware'i (kötü amaçlı yazılım) Gigafactory'deki bilgisayar sistemlerine iletmesi için çalışana 1 milyon dolar ödeyecekti. İddiaya göre Kriuchkov ve arkadaşları ağ üzerinden verileri çekmekle ve eğer Tesla bir fidye ödemezse bunları kamuya sunmakla tehdit etmeyi planlıyordu.

Çalışan hemen Tesla'yı bilgilendirdi ve firma da FBI ile iletişime geçti. Daha sonra FBI ajanları Kriuchkov'u ABD'yi terk etmeye çalışırken Los Angeles'da tutukladı.

Electrek'in belirttiğine göre bu operasyon sırasında FBI ajanları, Kriuchkov'un arkadaşları tarafından gerçekleştirilen daha önceki saldırılar hakkında da bilgiler elde etti. Hangi firmaların etkilendiğini doğrulamadılar ancak Temmuz ayında CWT Group'a karşı benzer bir ransomware (fidye yazılımı) saldırısı düzenlenmişti. O firma, 4,5 milyon dolar fidye ödemişti. Eğer çalışanı hızlı bir şekilde hareket etmiş olmasa veya firmayı bilgilendirmese, Tesla da benzer bir durumda kalabilirdi.

Bu ayın başlarında, cruise firması Carnival ve Garmin de ransomware saldırısı yaşadıklarını bildirmişlerdi. Travelex de kısa bir süre önce bir ransomware saldırısını çözmek için 2,3 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. Ayrıca aralarında Atlanta, Baltimore ve New Orleans'ın da bulunduğu pek çok şehir ve dişçi ofislerinin yanı sıra DSLR kameralar da benzer siber saldırılara maruz kalmışlardı.

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