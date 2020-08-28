Yeni BMW M3 görüntülendi! İşte kamuflajlı BMW M3'ün ilk kareleri

Alman otomobil devi BMW, 23 Eylül günü yepyeni M3 ve M4 modellerinin lansmanını gerçekleştirecek. Deneme sürüşlerinde ilk defa yeni BMW M3 kameralara yakalandı. Kamuflajlı BMW M3 dikkatleri üzerine çekmeyi başardı...

Yeni BMW M3 görüntülendi! İşte kamuflajlı BMW M3'ün ilk kareleri

BMW, 23 Eylül tarihinde tanıtacağı yeni BMW M3 ve M4 için geliştirmeler yapmaya ve test sürüşleri ile otomobillerin son hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Test sürüşleri devam eden otomobil şimdiye kadar saklanmıştı. Ancak ilk defa yeni BMW M3 kameralara yakalandı.

Her iki BMW modelinde de BMW'nin giderek büyüyen ızgarasının yeniden büyümüş halleri yer alıyor. Otomobilin ön kaputundaki dev hava kanalları da dikkat çekiyor.

Foto kaynak: Motor1, bmwblog, en üstteki fotoğraf kaynak: Motor1, bmwblog

Otomobilin bu sert görünümü jant tasarımına da yansıyor. Jantlarda kullanılan tasarım hem ızgara da hem de geniş hava kanallarında kullanılmış. Aracın arkasında ise dörtlü egzoz ve agresif kübik çizgilerin devamı olan arka lambalar göze çarpıyor.

Son gelen bilgilere göre BMW M3 ve M4, 3.0 litrelik twin-turbo motora ev sahipliği yapacak. Standart modeller 473 beygir gücü üretecek. Kamuflaj desenli yeniz M3 Competition'sa 503 beygir gücü üretecek.

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