"Tesla ilhamlı" 5256 Dolarlık Titanyum Telefon

Tesla Cybertruck'tan ilham alınarak tasarlanan, temelinde iPhone 11 Pro bulunan bu telefon, tam 5.256 Dolar fiyat ve Titanyum kaplamayla satışa çıktı!

  • Ercan Uğurlu
"Tesla ilhamlı" 5256 Dolarlık Titanyum Telefon

Rusya menşeli Caviar, üst segment akıllı telefonları özelleştirerek lüks kategoride satışa sunmasıyla ünlü bir marka. Caviar'ın daha önce de çok sayıda akıllı telefon modelini altın, titanyum, pırlanta ve türev materyallerle süsleyerek kullanıcılarla buluştuğuna şahit olmuştuk. Hatta bunlar arasına son olarak iPhone 11 Pro da katılmış ve 24K altın seçeneği ile 100 bin Dolar fiyatla Caviar'ın resmi internet sitesinden satışa çıkartılmıştı. Ancak Caviar bu kez farklı bir yol izlemiş ve tasarım üzerinde "sade" bir kaplama yapmak yerine tamamen özelleştirme yoluna gitmiş. Ancak elbette "ilham" almaktan da geri durmamış. Aslında ürettiği Cyberphone telefonun en önemli özelliği bu "ilham" üzerine. Zira Cyberphone, Tesla'nın Cybertruck ilhamıyla doğmuş bir akıllı telefon. Temelinde ise iPhone 11 Pro yatıyor.

Oynat İşte 5256 Dolarlık "Tesla" Telefon! Tesla Cybertruck'tan ilham alınarak tasarlanan Caviar marka telefon, tam 5256 Dolar fiyat ve Titanyum kaplamayla satışa çıktı!

Caviar'ın Cyberphone adını verdiği bu telefon, Tesla'nın Cybertruck tasarımını benimseyen bir kaplama altında yer alan iPhone 11 Pro'dan ibaret. iPhone 11 Pro ile Cybertruck özel versiyonu diyebileceğimiz Cyberphone, kaslı ve agresif yapısıyla oldukça dikkat çekici dururken, titanyum kaplaması ve fiyatıyla da oldukça kışkırtıcı.

Tam 5265 Dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Caviar Cyberphone'un bu fiyatı ise sadece "başlangıç fiyatı." Telefonu farklı materyallerle süsleyerek daha yüksek fiyatlara da satın alabiliyorsunuz.

Eğer bütçeniz uygunsa Caviar'ın sitesini ziyaret ederek kendinize uygun lüks akıllı telefon modellerini bulabilirsiniz. Hayır, yalnızca bakıcıysanız, o halde hemen yukarıdaki videodan Caviar Cyberphone'u yakından görebilirsiniz.

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