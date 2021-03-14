Mobil Dünya Kongresi 2021'e Katılmayacağını Açıklayanlara Yenileri Eklendi

GSMA, geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi 2020 fuarını, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı. Ancak bu yıl Haziran ayında Barselona'da fiziksel bir Mobile World Congress düzenleme planlarını sürdürüyor.
GSMA bu planları yaparken, dev şirketler ardı ardına katılmama kararı almaya başladı. Aralarında Oracle, akıllı telefon üreticisi Sony'nin de bulunduğu devler zaten katılmayacaklarını açıklamıştı ve şimdi bu isimlere ağ firmaları Nokia ve Ericsson'un da eklendiği bildiriliyor. Üstelik katılmama kararı alan şirketlerin bu kadarla sınırlı kalmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
MWC 2021, GSMA'nın salgın sırasında düzenlediği ilk fiziksel etkinlik olmayacak. Şubat ayında Şangay'da bir Mobile World Congress düzenlenmişti ve pek çok sanal panel ve adresle yerinde deneyim desteklenmekteydi. Bloomberg tarafından belirtilene göre Şangay etkinliğine yaklaşık 17.000 kişi katıldı ve şu ana kadar bildirilmiş hiçbir pozitif COVID vakası bulunmuyor. Ancak katılımcıların pek çoğunun etkinliğe katılmak için uluslararası seyahat etmesinin gerekmediğini belirtmekte fayda var.
Fuarın düzenleyicisi, riskleri azaltmak için benzer bir şekilde fuarın online bir kısmının bulunmasını planlıyor ve Barselona'daki etkinliğe, normalden daha az kişi kabul edilecek.
Fiziksel bir fuar düzenlemenin zorluklarını arttıran bir başka etken de dünya genelindeki seyahat kısıtlamaları oluyor. Aralarında İspanya'nın da bulunduğu pek çok ülke, "belirli şartları karşılamayan" kişilerin ülkeye girişine izin vermiyor ve genellikle özel izin alınmasını gerektiriyor. Şu anda Birleşik Krallık, Brezilya ve Güney Afrika vatandaşlarının İspanya'ya girişi 30 Mart'a kadar yasaklanmış durumda. Bu yasak daha önce uzatılmıştı ve muhtemelen tekrar uzatılacağı tahmin ediliyor. MWC'nin de salgının yayılmasına büyük katkıda bulunabilecek bir etkinlik olacağı düşünülürse, İspanyol yetkililerin bu konudaki endişelerinin yerinde olduğu kesin.
Her ne kadar GSMA güvenli, fiziksel bir fuarın mümkün olduğu konusunda ısrarcı olsa da geleneksel olarak MWC sırasında yeni ürünlerini tanıtan firmaların pek çoğu geçtiğimiz yıl boyunca bu fuara güvenmeden nasıl tanıtım yapabilecekleri üzerinde çalışıyordu. Örneğin Samsung, 2020 yılında öne çıkan akıllı telefonları için çok sayıda sanal lansman etkinlikleri düzenledi ve önümüzdeki hafta da bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Huawei, muhabirleri Londra'daki özel bir depoya lüks araçlarla taşıdı ve burada araçlarından ayrılmadan o sırada yeni olan Mate 40 Pro'yu denemelerine imkan tanıdı.
Kısacası MWC bu yıl iptal edilmese bile, beklenecek büyük duyuruların olup olmayacağı önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor.
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