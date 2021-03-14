Mobil Dünya Kongresi 2021'e Katılmayacağını Açıklayanlara Yenileri Eklendi

GSMA, bu yıl Barselona'da düzenleyeceği Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC 2021) iptel etmemekte kararlı görünüyor. Ama bazı dev şirketler, daha şimdiden etkinliğe katılmayacağını açıklamış durumda...