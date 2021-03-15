Bilim Dünyası, Olası Bir Felakete Karşı Ay'da "Kıyamet Deposu" İstiyorİstiy

Bilim insanları, Dünya'da yaşanacak olası bir felakete karşı, uydumuz Ay'da bir "kıyamet deposu" kurmak istiyor. Bu deponun amacı, insan ırkının ve bir çok türün varlığını devam ettirmesi olacak.