Tesla, Lüks Otomobiller Arasında Mercedes'i Geçerek 3'üncü Sıraya Yükseldi

Automotive News'in salı günü açıkladığı yeni verilerine göre Tesla, ABD'deki lüks otomobil kayıtlarında hareket halinde. Verilere göre Tesla, lüks araç markaları arasında Mercedes-Benz'i geçerek 3'üncü sırayı aldı. Sıralamada BMW birinci olurken, Lexus ise ikinci sırada yer alıyor.
Rakamlara göre Mercedes-Benz bu yılın ilk 3 çeyreğinde 213 bin 708 araç kaydında bulundu. Tesla ise 230 bin 855 araç ile Mercedes-Benz'i geçmeyi başarmış. Öte yandan Tesla'nın satış grafiği Lexus ve BMW'den çok da uzak değil. Japon ünlü lüks markası Lexus, 245 bin 864 araç kaydında bulunurken, Alman markası BMW ise 256 bin 237 araçla şu an 1'inci sırada kendine yer buluyor.
2021 yılı biterken bu rakamlar kısa bir süre içinde değişebilir. Özellikle 2022 yılına yaklaştığımız şu günlerde yapılacak olan promosyon ve kampanyalarla araç satışlarının artması bekleniyor.
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