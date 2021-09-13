Tesla Model S Plaid, Süper Hızıyla Nurburgring Pist Rekorunu Böyle Kırdı

Tesla'nın en hızlı elektrikli otomobillerinden biri olan Model S Plaid, elektrikli otomobiller özelinde Nurburgring pistinin rekorunu böyle kırdı...

Tesla Model S Plaid, Nürburgring'de rekor kırdı

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