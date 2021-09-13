Tesla Model S Plaid, Süper Hızıyla Nurburgring Pist Rekorunu Böyle Kırdı

Tesla Model S Plaid şimdiye kadar üretilmiş olan en hızlı otomobillerden biri olduğunu bir kere daha kanıtladı. 0-100 hızlanması 1,99 saniye olan ve yüksek performanslı üç motoru ile 1.020 beygir gücüne sahip olan otomobil gerçekten göz kamaştırıyor.
Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şimdi de Tesla otomobilinin Nürburgring pistinde elektrikli otomobil için resmi dünya hız rekorunu kırdığını ilan etti. Tesla'nın rekor kırdığı anın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Model S Plaid'in tur zamanı 7:30.9 olarak belirlendi. Bu rekor, daha önceki sahibi Porsche Taycan Turbo'dan yaklaşık 12 saniye daha hızlı. Ancak benzinli araçlara göre hala daha yavaş. Örneğin 2009 model Nissan GT-R bir turu 7:29'da tamamlamıştı. Audi RS3 ve Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio daha da hızlıydı.
Musk, Model S Plaid otomobilin doğduran fabrika çıkışı olduğunu ve üzerinde herhangi bir modifikasyon yapılmadığını belirtti.
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