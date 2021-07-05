Tesla'dan "Mücadele Ederek" Gelen Büyük Rekor!

Tesla kendi rekorunu bir kez daha kırdı ve bu sefer sembolik bir dönüm noktasına ulaştı. CNBC'nin haberine göre, elektrikli araç üreticisi 2021'in ikinci çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 201.250 araç teslim etti. İlk çeyrekte bu rakam 184.800'de kalmıştı.
Satışların hemen hemen tamamını Model 3 ve Model Y oluşturuyor. Model S ve Model X sadece 1.890 adet satıldı. Elon Musk'ın açıklamalarına göre bu başarıya ulaşırken firma "büyük mücadele verdi". Bu mücadelede neler yaşandığına dair detay vermese de, daha önceki açıklamalarından, problemin büyük oranda tedarik zinciri ile ilgili olduğu biliniyor. Hammadde konusunda da sıkıntı yaşandığı biliniyor. Otomobil endüstrisi çip darboğazı yüzünden geçtiğimiz yıl üretim zincirinde oldukça sıkıntılı anlar yaşamıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın