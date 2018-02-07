Tesla Roadster, Planlanandan Uzağa Gidecek

SpaceX'n uzaya fırlattığı ve Mars'ın yörüngesine yerleştirmeyi planladığı Tesla Roadster, Mars hedefini ıskaladı! Peki şimdi ne olacak?

Tesla Roadster, Planlanandan Uzağa Gidecek

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