Tesla Roadster, Planlanandan Uzağa Gidecek
SpaceX'n uzaya fırlattığı ve Mars'ın yörüngesine yerleştirmeyi planladığı Tesla Roadster, Mars hedefini ıskaladı! Peki şimdi ne olacak?
Elon Musk'ın Falcon Heavy yardımıyla uzaya çıkan Tesla Roadster'ı, uzayda planlandığından biraz daha uzağa gidecek. Aracın Güneş etrafında, Mars'ın yörüngesine yerleşmesi planlanıyordu ancak aracı taşıyan roket, aracı Tesla'yı Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına yerleştirecek bir açıyla fırlattı.
Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF— Elon Musk (@elonmusk) 7 Şubat 2018
Tesla, roket tarafından serbest bırakılmasının ardından uzayda yaklaşık altı saat süzülmüş ve bu anlar, SpaceX tarafından canlı olarak yayınlanmıştı.
Musk, otomobil fırlatılmadan önce Mars'a çarpma ihtimalinin çok ama çok küçük bir ihtimal olduğunu söylemişti. Aracın bu yeni rotasının onu neyle karşılaştırabileceği ise belli değil. Bilim adamları, Tesla'nın çarpışma ihtimallerini hesaplayabilmek için Musk'tan bazı detayları talep ediyorlar.
Tesla'nın bu yolculuğu, Falcon Heavy'nin nesneleri uzayın derinliğine yerleştirme yetenekleri açısından önem taşıyor. Planetary Resources ve Deep Space Industries gibi bir gün asteroitlerden su toplamak için çalışan firmalar, Heavy Falcon'nun asteroit kuşağına araç yollayabilmesine muhtemelen sevinecekler.
Zeynel A. Öztürk
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