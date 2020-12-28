Tesla, Yeni Güncellemesi ile Otomobili Müzik Setine Çevirmeyi Sağlıyor

Tesla'nın yeni güncellemesi, Boombox özelliğini de beraberinde getirdi. Artık Tesla sahipleri araçlarını adeta bir müzik setine çevirebiliyor ve korna seslerini istedikleri gibi değiştirebiliyor.