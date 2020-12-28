Tesla, Yeni Güncellemesi ile Otomobili Müzik Setine Çevirmeyi Sağlıyor

Son yılların en çok konuşulan otomobil üreticisi olan Tesla, otomobil konusunda çıtayı bir kez daha yukarı taşıyor ve otomobili adeta bir müzik setine çevirme olanağı tanıyor. Yeni gelen güncelleme ile beraber otomobile Boombox özelliği kazandıran Tesla, böylece araç sahiplerini otomobillerindeyken evlerindeymiş gibi hissettirmeyi amaçlıyor.
Tesla, araç sahiplerine Boombox özelliği ile beraber istedikleri müziği sadece aracın içinde değil, dışında da çalma imkanı tanıyor. Böylece otomobil tam bir müzik setine dönerken, elbette çevrenizdekiler bu durumdan pek mutlu olmayabilir.
Öte yandan yeni güncelleme ile kornayı özelleştirme olanağı da tanıyan Tesla, bu sayede otomobil sahiplerine korna sesini istediği bir sesle değiştirme imkanı da veriyor.
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