Tesla'nın Elektrikli Kamyonu Semi'den Kötü Haber Geldi

Görünene göre Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi'yi taşımacılık yaparken görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Şirket, gelirleri tartıştığı sunumun bir parçası olarak elektrikli kamyonunun teslim tarihini 2021'e ertelediğini söyledi. Böylelikle piyasaya çıkış tarihi, ilk hedef olan 2019 yılından iki yıl ileri taşınmış oldu. Firma bu kararın sebebini ise tam olarak açıklamadı.
Tabii ki bu kararı etkileyen birden fazla potansiyel etken bulunuyor. COVID-19 salgını, geçici olarak fabrikalarını kapatmak ve çalışanlarına evden çalışmalarını söylemek zorunda kalan Tesla'ya yardımcı olmadı. Ayrıca diğer Tesla araçlarında olduğu gibi bazı tasarım değişikliklerinin yapılmış olması da mümkün. Elon Musk, 2018 gibi erken bir dönemden beri menzili ilk olarak planlanan 500 milden (yaklaşık 800 kilometre) 600 mile (yaklaşık 965 kilometre) çıkarma ihtimalinden bahsediyordu.
Bu ertelemenin açıklandığı sunumda Tesla, genel anlamda iyi olduğu söylenebilecek bir ilk çeyrek geçirdiğini de duyurdu. Firma, yıl bazında gelir ve kar artışı serisine devam etti ve her ne kadar araç teslimi rekor sayıya ulaşmasa da, bir yıl önce alıcılara ulaştırılan 63.019 araca görei oldukça büyük bir artış ile 88.496 araca ulaşıldı. Bu araçların büyük bir çoğunluğunu, 76.266 adet ile Model 3 ve Model Y oluşturuyor.
Yine de Tesla'nın sevinmesi için henüz erken. Çin'deki bazı sorunlar dışında COVID-19 henüz firmayı tam olarak vurmuş değil. Otomobil üreticisinin Fremont'taki fabrikası ikinci çeyrek içerisinde birkaç hafta boyunca kapalı kaldı ve satışların evde kalmak zorunda olan ve ekonomik sıkıntılar yaşıyor olabilecek olan müşterilerden nasıl etkilendiği henüz belli değil.
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