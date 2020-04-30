Netflix Geçmişi Nasıl Açılır, Nasıl İndirilir?

Netflix'te göz önünde bulunmayan ancak işinize yarayabilecek "izleme geçmişi" nasıl açılır, nasıl PC'nize indirilir? Açıkladık.

Netflix Geçmişi Nasıl Açılır, Nasıl İndirilir?

Netflix'te görüntüleme geçmişine bakmanın mümkün olduğunu bir çok kullanıcı bilmiyor. Seçenekler sayfasında biraz gizlenmiş olan bu işlev, örneğin geçen ay izlediğiniz bir diziyi bulmanızda size yardımcı olabilir.

Görüntüleme Etkinliği Nasıl Açılır?

Netflix'e web tarayıcınızda oturum açın. Bunu uygulamada yapmanız halinde mobil tarayıcıya yönlendirileceğiniz için zamandan tasarruf edin ve bu işlemi bir bilgisayarda yapın.

Şimdi sağ üst köşedeki profil simgesine tıklayın ve şu adımları izleyin:

1. Fareyle profil resminizin üzerine gelin ve göründüğünde Hesap'ı tıklayın.

2. Profil ve Ebeveyn denetimlerine gidin.

3. Görüntüleme etkinliğini görmek istediğiniz profili tıklayın.

4. Sayfayı aşağı kaydırın ve görüntüleme etkinliğine tıklayın.

5. Sonuçlarınız şimdi görüntülenecek. Bu işlemi başka profiller için tekrarlayabilirsiniz.

Görüntüleme Etkinliği Nasıl İndirilir?

Etkinliklerinize ulaştığınızda önünüzde bir kaç seçenek olacak. Sayfanın üstünden geçmiş bölümlerle ilgili bir sorunu bildirebilir veya belirli bölümleri geçmişinizden gizleyebilirsiniz.

Netflix görüntüleme geçmişini indirmek için sayfanın altına kaydırmanız, burada "Download all" seçeneğine tıklamanız yeterli. Böylece tüm Netflix geçmişinizi bir .csv (virgülle ayrılmış değerler) dosyası olarak indireceksiniz. Bu dosyayı Microsoft Excel veya OpenOffice Calc gibi bir yazılımla açabilirsiniz.

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