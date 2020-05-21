Tesla'nın İsmiyle Çelişen İşlevinin Fiyatı Artıyor

Son aylarda korona virüsüyle ilgili "talihsiz" tweet'leriyle açgözlülük izlenimi bırakan Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla'nın araçlarındaki en üst düzey Autopilot işlevinin fiyatını yaklaşık 1.000 dolar artıracağını Twitter'da duyurdu.
"Tam Otonom Sürüş" (FSD) paketi, isminin aksine insan müdahalesi olmadan sürüş yeteneği sunmuyor. Paket şimdilik Autopilot işlevine bazı eklemelerde bulunuyor. Musk işlevin gerçek bir katkıda bulunduğuna inanıyor olacak ki paket, şu an size 7.000 dolar ek maliyet getiriyor ve görünen o ki fiyatı daha da artacak.
CEO, pazartesi günü paylaştığı tweet'te "Yazılım, yasal onay ile tam otomatik sürüş kabiliyetine yaklaştıkça fiyat artmaya devam edecek. İşte bu noktada, FSD'nin değeri muhtemelen 100.000 doları aşan bir yerde," dedi.
Bu fiyat, tam anlamıyla kendi kendini sürmeyen Tesla araçları için çok yüksek görünebilir. Autopilot'un şeritlerin solması veya silinmiş olması durumunda işlevlerinin bazılarını yerine getiremiyor. Bunun yanında sürücünün her zaman direksiyon başında olması gerekiyor, aksi halde Autopilot sürekli olarak uyarılarda bulunuyor ve tamamen devreden çıkıyor.
Tesla, sözünü verdiği işlevlerden para kazanmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor. Musk, bir süre önce Tesla araçlarının tamamen kendi başına gidebileceğinin sözünü vermişti, ancak görünüşe bakılırsa CEO, geleceğe dair hayaller satarak daha çok para kazanabiliyor ve açıkçası müşterilerini spekülatörlere dönüştürmeyi başarmış durumda.
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