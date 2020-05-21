ABD Donanmasının Yayınladığı UFO Raporları, Şaşırtıcı Detaylara Sahip

ABD Donanma'sı tarafından, oldukça ilginç bilgiler içeren bir UFO raporları yayınlandı. Bu raporlara göre, geçtiğimiz yıllar içerisinde ABD Donanma pilotları, bazen endişe verici de olan bazı garip tanımlanamayan hava araçları (UFO – Unidentified Flying Object) gördüklerini söylüyor. The Drive tarafından Bilgi Özgürlüğü Kanunu (FOIA) istemi ile elde edilen raporlarda, her olayda pilotlar tarafından yapılan tanımlamalar yer alıyor ancak uçan nesnelerin hiç birinin kaynağı açıklanamıyor.
Raporlarının ilk yedisi, ABD'nin doğu kıyısında, Virginia ve Kuzey Carolina civarında F/A-18F Super Hornet ile uçan pilotlardan geliyor ve olayların her biri 2013 - 2014 yıllarında gerçekleşiyor. Son olay ise 2019 yılında ve biraz daha kuzeyde, Maryland sahili açıklarında bir EA-18G Growler uçuşu sırasında gözlemleniyor.
İsteği yanıtlayan FOIA görevlisinin söylediğine göre bunlar, Donanmanın veri tabanında bulunan tanımlanamayan hava araçları ile karşılaşmaları anlatan raporların tamamı.
Olaylardan ilki 27 Haziran 2013 tarihinde yaşanıyor ve pilot, bir Donanma uçağının 61 metre yakınından geçen "beyaz renkli, yaklaşık olarak bir drone veya füze boyutunda" olan bir cismi tanımlıyor. Ancak daha sonra radar kayıtları kontrol edildiğinde bölgede başka hava aracı görülmüyor.
Daha sonraki bir rapor ise 26 Mart 2014 tarihli ve pilot "küçük gözüken, yaklaşık bir valiz boyutunda ve gümüş renkli bilinmeyen bir hava aracı" tarif ediyor. Bu hava aracı da kaybolmadan önce yaklaşık olarak 305 metre uzaklığa kadar görülebiliyor. İletişim görevlisi, bölgedeki bu kadar küçük bir izinsiz hava aracının uçaklar için çarpışma riski yaratabileceğini ve uçaklardan birinin tanımlanamayan bir insansız hava sistemi ile çarpışmasının an meselesi olabileceğini söylüyor.
Bu çarpışma endişesi, aynı yıl 27 Nisan tarihinde neredeyse gerçekleşiyor. Bu olayda da bir pilot "balon benzeri bir cisim ile havada neredeyse çarpışma" bildiriyor ve 13 Şubat 2019 tarihli son raporda benzer bir cisim kırmızı bir hava balonu olarak tanımlanıyor. Ancak donanma personeli bu balonu kimin havaya bırakmış olabileceğini bulamıyor.
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