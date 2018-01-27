Tesla'nın Semi Kamyonu Kaliforniya'da Yakalandı

Tesla'nın otonom kamyonu Semi, Kaliforniya yolunda yakalandı; videoya çekildi! İşte canlı canlı Tesla Semi...

Tesla'nın Semi Kamyonu Kaliforniya'da Yakalandı

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