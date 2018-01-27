Tesla'nın Semi Kamyonu Kaliforniya'da Yakalandı
Tesla'nın otonom kamyonu Semi, Kaliforniya yolunda yakalandı; videoya çekildi! İşte canlı canlı Tesla Semi...
Tesla'nın tanıttığı otonom kamyonu Semi'nin ne zaman satışa sunulacağı halen bilinmiyor. Ancak kamyonların testi son sürat devam ediyor. Son gelen videoda da bunu açıkça görüyoruz.
Brandon Camargo YouTube sayfasında Tesla Semi'nin bir videosu yayınlandı. Görüntü yalnızca 8 saniye sürüyor, ancak bu birkaç saniye bile, Tesla Semi'nin ne kadar cazibeli olduğunu gözler önüne sermeye yeterli bir süre. Video, Los Angeles'in kuzey batısında yer alan Santa Clarita, Kaliforniya'da çekilmiş.
Tesla Semi'nin ne zaman satışa sunulacağı halen belirsizliğini kullanıyor. Tek şarjla 500 mil yol yapabilen Semi, kokpit alanıyla da sürücüsüne geniş bir görüntü alanı sağlıyor. Yolu tamamen otomatik olarak katedebilen Semi, yalnızca gerekli durumlarda sürücüsüne manüel kullanıma geçmesini söylüyor.
Ercan Uğurlu
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