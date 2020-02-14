The Batman Filminde, Süper Kahramanın Giyeceği Kostüm Ortaya Çıktı

Robert Pattinson'un The Batman filminde giyeceği yeni Batman kostümü açığa çıktı.

  • Barış Terun
Batman'in Yeni Kostümü Ortaya Çıktı

Maymunlar Cehennemi serisinin başarılı yönetmeni Matt Reeves'in yönetmenlik koltuğuna oturacağı ve The Twilight serisi (oyuncu, bu projenin yer aldığı en kötü yapım olduğunu dürüstçe kabul ediyor), Tenet, The Devil  All Time, The Light House gibi projelerde önemli roller üstlenen Robert Pattinson'un baş rolde olacağı The Batman, 2021 yılında gösterime girecek. Ne var çizgi-roman tutkunları şimdiden merak içerisindeler.

Matt Reeves, bu merakı daha da canlandıracak bir video yayınladı ve Pattinson'un filmde giyeceği kostüme dair bir paylaşımda bulundu. Çoğunluk; söz konusu kıyafeti ve Pattinson'un uyumunu överken, bazılarıysa Daredevil Tv serisinden ilham alındığını ve Pattinson'un kesinlikle Batman'i canlandıracak fiziğe sahip olmadığını savunuyor. Videoyu izleyin ve siz karar verin:

"The Batman" - 'Camera Test' from Director Matt Reeves"The Batman" - 'Camera Test' from Director Matt Reeves
#TheBatman #RobertPattinson #MattReeves Director Matt Reeves shares a first look at Robert Pattinson as Batman, from a Camera Test for "The Batman" @ImAFilmEditor

Bizce The Batman'in kostümü, Arkham oyun serisindeki zırhlı-kostümü andırıyor ve başarılı gözüküyor. Kırmızı ve siyahın da ahenkli olduğu söylenebilir. 

The Batman'de; Pattinson'a, Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Penguin), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis(Alfred Pennyworth), Paul Dano(Riddler) Zoe Kravitz(Catwoman), Jeffrey Wright(Gordon) ve Jayme Lawson( Gotham Belediye Başkanı Adayı) gibi ünlü isimler eşlik ediyor. 

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