The Last of Us Part II'den Müthiş Başarı! Satışları Açıklandı!

19 Haziran tarihinde piyasaya çıkan The Last of Us Part II oyununun satış rakamları açıklandı. Çarpıcı satış adedi ile The Last of Us Part II, PlayStation 4 özel oyunları içerisinde en hızlı satan oyun olmayı başarıyor.