The Outer Worlds: Murder on Eridanos Ek Paketi Çıktı

Private Division ve Obsidian Entertainment; ödüllü ve eleştirmenlerce beğenilen bilim kurgu RPG'nin ikinci ve son genişlemesi olan The Outer Worlds: Murder on Eridanos'un PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One ve Windows PC için satışa çıktığını duyurdu. Genişleme paketi, bu yılın sonlarında Nintendo Switch üzerinden de yayınlanacak. The Outer Worlds: Murder on Eridanos; ayrı olarak satın alınabileceği gibi, full hikâye deneyimi için The Outer Worlds: Peril on Gorgon genişleme paketini de içeren The Outer Worlds Expansion Pass'in bir parçası olarak indirimli fiyatla edinilebilir.
Eridanos semalarında maceraya atılın ve Halcyon kolonisindeki en büyük cinayet gizemini çözün. Rizzo'nun sözcüsü ünlü Halcyon Helen'in yepyeni Spectrum Brown Vodka'nın piyasaya sürülmesinden hemen önce ölü bulunmasının ardından bu tuhaf cinayette herkes bir şüpheli. Bir suç mahallindeki anormallikleri ve tutarsızlıkları gösteren yarı duyarlı bir cihaz olan Discrepancy Amplifier ile ipuçlarını ortaya çıkarın. Her keşifle ek diyaloglar ve farklı görev rotalarının kilidini açın. Gizemli yolculuğunuzda, bir dizi ilginç şüphelilerle, Helen'in yardımcı yıldızları Spencer Woolrich ve Burbage-3001, Rizzo's Rangers'ın ünlü atlet Black Hole Bertie gibi ünlü ikonlarla ve daha pek çok şeyle karşılaşacaksınız! Her ürkütücü gülümsemenin ardında karanlık bir sır olduğu için dikkatli olun, ancak kararlılığınızın bu davanın kilidini açmanın anahtarı olduğunu da unutmayın.
Obsidian Entertainment'ın Oyun Direktörü Megan Starks, "Murder on Eridanos ile The Outer Worlds evreninin unutulmaz oyuncu kadrosunu daha fazla açığa çıkarmaya, oyuncuyu sürükleyici ve ilgi çekici bir hikâyenin merkezine yerleştirmeye devam ediyoruz" dedi. "Bu genişleme paketi, neredeyse mantıksız yeni bir ortamda başka bir kötü şöhretli şirkete ışık tutuyor ve hikâyeyi ilerletmemizi sağlayan yeni mekanikler sunuyor. Bu çılgın bir yolculuk ve hayranların tepkilerini görmek için sabırsızlanıyoruz."
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