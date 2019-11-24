The Witcher'ın Bölümleri Belli Oldu!

Dünyanın en popüler RPG serilerinden biri olan (pek çok otoriteye göre türünün en iyisi) Witcher'ın televizyon uyarlaması ile yakın zamanda, Netflix platformu üzerinde buluşacağız. The Witcher, eşi görülmemiş bir oyun üçlemesi ve pek çok "New York Times Best Seller" listesindeki romanları ile hayat buldu. Netflix'in, bu evrenin yapım hakları için savaşması ve devasa bütçe ayırması doğal olarak kabul edilebilir bir durum.
Netflix; dizinin ilk sezonunun bölüm adlarını da resmen açıkladı. 8 bölümden oluşacak ilk sezonun bölümlerinin adları şöyle:
Bölüm 1: "The End's Beginning" - "Sonun Başlangıcı"
Bölüm 2: "Four Marks" - "Dört İşaret"
Bölüm 3: "Betrayer Moon" - "Hain Ay"
Bölüm 4: "Of Banquets, Bastards and Burials" - "Ziyafetler, Piçler ve Mezarlar"
Bölüm 5: "Bottled Appetites" - "Şişelenmiş İstekler"
Bölüm 6: "Rare Species" - "Nadir Türler"
Bölüm 7: "Before A Fall" - "Düşmeden Önce"
Bölüm 8: "Much More" - "Daha Fazla"
Superman rolüyle dünya çapında ün kazanan Henry Cavill, Geralt of Rivia rolünü üstlenecek. Kısacası popüler oyuncu pelerinini ve kostümünü geride bırakacak. The Defenders ve Daredevil gibi başarılı eserlerin yapımcısı Lauren Hissrich de, The Witcher serisinde yapımcılık görevini üstlenecek.
TV serisi 20 Aralık 2019 tarihinde, Netflix platformunda sevenleriyle buluşacak.
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