THY'den tarihi uçuş: 'TK1920'

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'TK1920' kodlu özel uçuş yaptı. Radardaki görüntülerde Türk Hava Yolları (THY) uçağının ay ve yıldızı çizdiği görüldü.

THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı! Flightradar'dan nasıl izlenir?

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün özel uçuş düzenliyor. "TK1920" olarak belirlenen sefer saat 09:00'da başladı.

23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısı "TK1920" olarak belirlenen özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi "Flightradar24" üzerinden takip edildi.

THY'İN 'TK1920' KODLU ÖZEL UÇUŞUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Radardaki görüntülerde, Türk Hava Yolları (THY) uçağının ay ve yıldız çizdiği görüldü.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise saat 19.20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını "TK1920" olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.

'TK1920' SEFERİNİN ÇİZDİĞİ AY YILDIZIN SON HALİNİ  İZLEYEBİLİRSİNİZ

THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı!THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı!
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