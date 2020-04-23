THY'den tarihi uçuş: 'TK1920'

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'TK1920' kodlu özel uçuş yaptı. Radardaki görüntülerde Türk Hava Yolları (THY) uçağının ay ve yıldızı çizdiği görüldü.