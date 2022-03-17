TikTok, Cannes Film Festivali'nin Resmi Ortağı Oldu!

Ortaklık kapsamında platform ödüllü bir kısa film yarışması başlattı. Yarışmayı kazanan üç kişi Cannes Film Festivali'ne katılacak.

TikTok, Cannes Film Festivali'nin Resmi Ortağı

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