Galaxy S22 Özellikleri, Eski Galaxy Modellerine de Geliyor

Görünene göre Samsung'un yeni yazılım özelliklerinden bazılarını kullanmak için Galaxy S22'ye ihtiyacınız olmayacak. Samsung, One UI 4.1'i, daha gelişmiş kamera özellikleri de dahil olmak üzere, son yıllardaki Galaxy telefonlarının ve tabletlerinin çoğuna getireceğini söylüyor. Expert RAW düzenleme uygulamasına, gelişmiş nesne kaldırmaya ve daha basit fotoğraf paylaşımına kadar pek çok özelliğin Galaxy ekosistemine sunulması söz konusu olabilir.
One UI 4.1 güncellemesi ilk olarak Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'e gelecek. Ancak, Galaxy S21, S20 ve S10 ailelerine, Galaxy Note serisine (Note 10+'dan itibaren), bazı Galaxy A telefonlarına ve önceki tüm katlanabilir telefonlara da sunulacak. Galaxy Tab S7 FE ve bazı Tab S modelleri de yeni güncellemeyi edinecek cihazların arasında yer alıyor.
Samsung, yeni güncelleme için belirli bir zaman aralığı vermedi ancak ülkeye ve cihaza göre değişeceği tahmin edilebilir.
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