Galaxy S22 Özellikleri, Eski Galaxy Modellerine de Geliyor

Samsung, Galaxy S22 ile birlikte sunduğu çok sayıda yazılım özelliğini daha eski Galaxy telefonlara ve tabletlere de getirecek.

  • Levent Öztürk
Galaxy S22 özellikleri eski Galaxy'lere de geliyor

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