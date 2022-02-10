TikTok'tan İstenmeyen İçeriğe Karşı "Sertleşme" Hamlesi!

TikTok, tehlikeli hareketlere, challenge'lara, kadın düşmanlığına ve fazlasına karşı uyguladığı politikalarını daha da ileri götürüyor!

TikTok'tan "sertleşme" hamlesi!

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