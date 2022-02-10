TikTok'tan İstenmeyen İçeriğe Karşı "Sertleşme" Hamlesi!

TikTok, kullanıcıların sağlık ve güvenliğini koruma amacıyla topluluk yönergelerinde bir dizi değişiklik yaptığını açıkladı. Bu değişiklikler arasında tehlikeli gösterilerin (challange) yayılmasını engellemek de yer alıyor. TikTok'un bu tür videolara karış yaklaşımı, artık farklı bir bölümde ayrıntılı olarak anlatılıyor.
TikTok ayrıca, topluluk yönergelerinde yapılan güncellemelerle, yanlış adlandırmayı, yanlış cinsiyeti ve kadın düşmanlığını açıkça yasaklıyor. Buna ek olarak, LGBTQ insanlarını "dönüştürmeye" çalışmak için yapılan sözde dönüşüm terapisi uygulamasını destekleyen veya teşvik eden içeriği de yasaklıyor. Güncellenen topluluk yönergeleri ayrıca TikTok'un yeme bozukluklarını teşvik eden içerik yasağını da genişletiyor.
TikTok ve diğer sosyal medya platformları, özellikle gençler ve genç izleyiciler arasında zararlı içerik barındırdığı ve endişe ve depresyonu teşvik ettiği için yıllarca eleştirilerle karşılaşıyor. Geçen yıl TikTok, YouTube ve Snap çocukları güvende tutmaya odaklanan bir Senato duruşması sırasında inceleme altına alındı. Aralık ayında TikTok, olumsuz deneyimleri istemeden pekiştirmediğinden emin olmak için uygulamada video önerme biçiminde değişiklikler yaptığını da açıklamıştı.
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