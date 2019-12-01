TikTok, Kaldırdığı Uygur Videosu İçin Özür Diledi!

Geçtiğimiz birkaç gündür, TikTok kullanıcısı @getmefamousplzsir tarafından hazırlanan ve hesap sahibinin Çin'deki Uygur Müslümanlarına karşı hükümet tarafından uygulanan zulüm hakkında konuştuğu bir video internette yayılmaktaydı. Klibin sosyal medya platformunda yayımlanmasının iki gün sonrasında ise TikTok videoyu kaldırdı ve bu kullanıcıyı engelledi.
Şimdi ise ByteDance'in sosyal medya uygulaması, bu hareketin arkasındaki sebebi açıklarken, bu kadar tartışmalı bir karar aldığı için de özür diledi. TikTok'un haber kısmındaki bir blog yazısında belirtilene göre TikTok kullanıcısı @getmefamousplzsir platformda aynı akıllı telefon ile ilişkili iki hesaba sahipti. Diğer hesabı daha önce Usame Bin Ladin ile ilgili içerik yayınlama sebebiyle yasaklanmıştı ve bu yüzden kullanıcının cihazı engellenmişti. Bu da kullanıcının güncel hesabın erişimini kaybetmesine ve Uygur videosunun kaldırılmasına sebep oldu.
TikTok, yaptığı resmi açıklamada videonun platformdaki herhangi bir kural veya poliçeye aykırı olmadığını ve kaldırılmaması gerektiğini söylerken, bu durumun bir "insan denetim hatası" yüzünden gerçekleştiğini belirtti.
Şu anda popüler video ve sahibi platformdaki yerlerini geri kazanmış durumda ve video, uygulamada 1,5 milyonun üzerinde izlemeye ulaştı...
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