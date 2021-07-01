TikTok, Platformda Yayınlanan Videolar İçin Yepyeni Bir Dönemi Başlatıyor

TikTok, kısa videoların ötesine geçmeye hazırlanıyor: Platformda yayınlanan yeni videolar için yepyeni bir dönem başlamak üzere...

TikTok Videolarının Süresi Uzuyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler
BİM 25 Haziran aktüel ürünler kataloğunda boyun masaj aleti sürprizi

Günün En çok Okunanları
Battlefield 2042 ile DOOM Eternal'a NVIDIA Öpücüğü!
Microsft'a, "Tamir Edilebilir Cihazlar" Üretmesi İçin Çağrı Yaptılar
National Geographic'in Galaxy S21 Ultra ile Çektiği Su Altı Videosu Yayında
Samsung'dan Robot Süpürge Hediye Fırsatı!
İnsanlığın Kaderini, Dünya'ya Çarpan Bir Kuyruklu Yıldız mı Şekillendirdi?

 

 