TikTok, Platformda Yayınlanan Videolar İçin Yepyeni Bir Dönemi Başlatıyor

TikTok videolarının genel özelliği, kısa olmaları. Zaten TikTok uzun videolara izin vermiyor. Ancak geçen yılın sonlarında, platform sınırlı sayıda içerik oluşturucuya, bir testin parçası olarak üç dakikaya kadar uzunlukta içerik yükleme seçeneğini sunmaya başlamıştı. Şimdiyse bu seçenek herkese açılıyor. TikTok, önümüzdeki birkaç hafta içinde uzun videolar oluşturma ve yayınlama imkanını tüm kullanıcılarına sunacağını resmi olarak duyurdu. Kullanıcılar, bu özelliği kullanabileceklerine dair bir bildirim aldıklarında uzun videolar oluşturmaya başlayabilecekler.
TikTok, Nisan ayında da videolar için otomatik altyazı oluşturmaya yönelik otomatik altyazılar özelliğini tanıtmıştı. Ayrıca, kullanıcıların üçüncü taraf ortaklar aracılığıyla içerik paylaşmasına izin vermek için de Jump'ı duyurmuştu.
Daha uzun videolar oluşturma yeteneğinin TikTok kullanıcıları tarafından ne kadar benimseneceğini kestirmek şu an için biraz zor. Zira TikTok'un genel olarak "kısa video platformu" şeklinde işlev gördüğü bir gerçek...
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