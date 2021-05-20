Yumurtadan Yumurta Çıkar mı? Bu Şaşırtıcı Video Cevabı Veriyor!

Farklı bir açıdan düşünüldüğünde, yumurta yemenin ilginç bir eylem olduğu sonucuna varılabilir. Sonuç olarak bunlar, en basit tanımlama ile bir başka hayvanın döllenmemiş yumurtaları. Hayvanlarda meydana gelen doğal bir süreç olan yumurta yapımı, oldukça tuhaf doğaçlamalara yatkındır. Yumuşak kabuklu "jöle yumurtaları" veya bazen hiç kabuklu olmayan yumurtalar, tavuğun kalsiyum oranı düşük olduğunda ortaya çıkabilir. Biraz garip olmanın ötesinde, yumurtanın atıştırmalık olarak kalitesini etkilemez ancak içinde gelişmekte olan bir embriyo varsa, sorunlar ortaya çıkabilir.
Çift sarılı yumurtalar, yaklaşık olarak her 1.000 tavuk yumurtasından birinde görüldüğü bildirilen, bir başka yumurta tuhaflığıdır. Her ne kadar basında bir trilyonda bir civarında istatistiklerle birden fazla çift sarılı yumurta olayı yer almış olsa da, bunların kümeler halinde gelmesi muhtemel olduğundan dolayı bunun tamamen doğru olduğu söylenemez.
TikTok üzerinde birkaç gün önce yayınlanan yeni bir video ise, bir kullanıcının tavukları tarafından yumurtlanan devasa bir yumurtanın açılma görüntüleri yer alıyor ve tavuk yumurtalarında olabilecek başka bir tuhaflığı ortaya koyuyor. Bu yumurta 150 gram ağırlığında ve yaklaşık 8 santimetre boyunda. Bu, ortalama tavuk yumurtasından yaklaşık üç kat daha ağır olduğu anlamına geliyor.
Dikkat çekici bir şekilde, TikTok videosunun sahipleri yumurtayı kırdığında, içinde ikinci bir yumurta ile karşılaştılar ve bunun gerçek anlamda bir sürpriz yumurta olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça tuhaf ve kesinlikle nadir olsa da, bu tür bir yumurta olayı duyulmamış bir şey değil ve bunun nasıl olduğuna dair açıklama, yumurtalayan tavuğun yaşadıklarını bir kez daha düşünmenizi gerektirebilir.
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Wait for it...
[sound up]
??#Eggs #thursdayvibes— Tom Hall ? (@TomHall) May 13, 2021
via megss__b on tiktok pic.twitter.com/JIVZTkaDZy
Bu olayda tavuk, birinci yumurtayı oluşturduğunda dışarı itmeye başlıyor ancak ters-peristalsis kasılması için onu tekrar geri emiyor. Daha sonra bu tamamen şekillenmiş yumurta gelişmekte olan bir başka yumurtanın yapışkan kütlesiyle buluşuyor ve bu kütle ile kaplanıyor. TikTok videosunun gösterdiği gibi, dış yumurta hala besleyici bir yumurta sarısı ve albümin oluşturmayı oldukça iyi bir şekilde başarmış durumda.
İçinde kalan yumurta ise tavuktan çıkmaya hazır olduğu düşünülürse, biraz eski de olsa oldukça standart olacağı tahmin edilebilir. Ancak bu yumurtaları yemenin akıllıca olup olmadığı konusunda bizlerin kesin bir tavsiye vermesi pek mümkün değil.
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