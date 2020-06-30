TikTok Skandalından Sonra, Gizlice Pano İzleyen 53 Uygulama Daha Yakalandı

TikTok'un iOS'un panosunu çılgınca gözetlediğinin ortaya çıkmasının ardından uygulama, bu "işlevi" devre dışı bırakmıştı. iOS 14 güncellemesinde ortaya çıkan durum, TikTok'a geri adım attırdı ancak diğer uygulamalarda değişen bir şey yok gibi görünüyor. Yaşananların iOS 14 ile ortaya çıkmasının nedeni ise, yeni sürümde uygulamalar panoya erişmeye çalıştığında kullanıcıdan izin istenmesi.
Güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk, Ars Technica ile yaptığı bir röportajda mart ayında 53 uygulamanın daha evrensel panoya ulaştığını gördüklerini söyledi. Panoya uygulama açık olduğunda ulaşılsa da, kopyalanan hassas verilerin gözetlenmesi ve başka sunuculara gönderilme olasılığı oldukça can sıkıcı.
Panoyu izleyen uygulamalar arasında Fox News, New York Times, Wall Street Journal gibi büyük isimler bulunuyor. Oyunlar arasında ise Bejeweled, Fruit Ninja ve PUBG Mobile'ın adı geçiyor. Pano gözetleyen diğer uygulamaların içerisine Viber, Weibo, Zoosk, AccuWeather, DAZN ve Overstock da dahil.
TikTok, panoyu "istenmeyen mesajları engellemek için" izlediğini ileri sürmüştü, ancak bu sanki suçluları bulmak için herkesin evinin içini izlemeye benziyor. Bazı geliştiriciler, bu davranışı değiştireceklerini söyleseler de panonun şimdiye kadar izlenmiş olması endişe verici. Bu uygulamaların Android'de nasıl davrandığı ise bilinmiyor.
Bu nedenle telefonda panoya hassas verileri kopyalamamanızda, eğer kopyalarsanız kısa süre sonra temizlemenizde (örneğin hassas olmayan başka bir metin kopyalayarak) fayda var.
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