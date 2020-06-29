iPhone 12'de Büyük Eksik: Kutusundan Şarj Cihazı Çıkmayabilir!

Apple'ın bu sene tanıtacağı iPhone 12'nin hangi özelliklere sahip olacağı bir süredir konuşuluyor. Şimdi ise Apple ile ilgili haberlerde ismini sıça duyduğumuz analist Ming-Chi Kuo, iPhone 12'nin kutusunda bir şarj cihazının bulunmayacağını söyledi.
Kuo, iPhone ile birikte gelenler arasında EarPods ve güç adaptörünün bulunmayacağını ileri sürüyor. Benzer bir bilgi, daha önceki bir raporda da ortaya çıkmıştı ve telefonun kutusunda yalnızca bir Lightning - USB Type-C kablosunun bulunacağı söylenmişti. İddialara göre Apple, yeni 20 watt'lık şarj cihazını ayrı bir aksesuar olarak satacak. Twitter'da sızdırılan (yukarıda) USB-C adaptör, şu anki 5W ve 18W adaptörlerin yerini alabilir.
Analist, bu değişikliğin iPhone'a gelen 5G desteğiyle maliyetin artmasından kaynaklandığını düşünüyor. Firma, kulaklık ve şarj cihazını kutudan çıkararak, önceki iPhone'un fiyat seviyesini korumaya çalışıyor. Kuo, bu aksesuarların iPhone ile gelmemesinin çevreye de katkıda bulunacağına inanıyor. Ancak şurası açık ki yeni bir telefon aldıktan sonra biraz daha para harcamak zorunda kalmak, birçok kullanıcının pek hoşuna gitmeyebilir.
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