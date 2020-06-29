Dünyanın En Güvenli Akıllı Telefonu ile Tanışın: Bittium Tough Mobile 2C

Bugüne kadar zaman zaman üst seviye güvenlik önlemleri sunan telefonlarla karşılaştık, ancak aralarında en popüleri herhalde Blackberry telefonları olmuştur. Nasıl sağlamlık dendiğinde akıllara Nokia 3310 geliyorsa, güvenlik dendiğinde de Blackberry'i anmamak olmaz. Ancak artık Blackberry'nin esamesi okunmuyor, güvenlik konusunda ise bir başka telefon onun iddiasını taşıyor.
Bittium Tough Mobile 2C adıyla ortaya çıkan bu telefon, şu an için dünyanın en güvenli telefonu olduğu iddiasında. İşletim sistemi Android 9 işletim sistemi üzerine kurulu olsa da, üzerinde şirketin geliştirdiği bir yazılım daha bulunduran Bittium Tough Mobile 2C, birbirine sarmalanmış yazılımlar vasıtasıyla katmanlı bir güvenlik sağlıyor.
Bittium Tough Mobile 2C'de, diğer Android telefonlarda olduğu gibi kullanıcılar ayrı oturumlar oluşturabildikleri gibi, her bir oturum içinde de katmanlı güvenlik önlemleri bulunuyor. Ayrıca telefonun tüm kamera, mikrofon, Bluetooth fonksiyonu gibi dış dünya ile bağlantıya geçebilmesini sağlayan tüm özelliklerini, tek bir tuş ile kapatabilme olanağı da tanıyor. Telefonun hemen kenarında yer alan gizlilik tuşu bunu sağlıyor. Cihazda her zaman açık bir VPN modu da bulunduruyor ve bu sayede bağlantınız her zaman anonim olarak görünüyor.
Bittium Tough Mobile 2C, yalnızca yazılım olarak değil, fiziksel olarak da sağlam olmasıyla dikkat çekiyor. Telefon için MIL-STD-810G ve IP67 sertifikaları alınmış. Bu da Bittium Tough Mobile 2C'nin hem darbelere hem suya karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.
Bittium Tough Mobile 2C'nin ucuz olmasını ise beklemeyin. Bittium Tough Mobile 2C, 1800 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın