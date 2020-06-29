Dünyanın En Güvenli Akıllı Telefonu ile Tanışın: Bittium Tough Mobile 2C

Bugüne kadar tanıtılmış tüm akıllı telefonlar arasında en güvenlisi olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Bittium Tough Mobile 2C ile tanışın. Peki, Bittium Tough Mobile 2C özellikleri neler, gerçekten güvenli mi? İşte Bittium Tough Mobile 2C hakkında bilinenler...