Timeline Support, Web Store'dan Kaldırıldı!
Kullanışlı Windows özelliğini diğer tarayıcılara getirerek popüler olan eklenti, bu sebeple marketten kaldırıldı!
Microsoft, "Timeline" (Zaman Çizelgesi) adlı özelliği Nisan 2018 güncellemesi ile Windows kullanıcılarına sunmuştu. Timeline'ın amacı, kullanıcılara kendi işlerini talip ederek istedikleri zaman kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlamaktı. Kullanıcılar en son kullandıkları dosyaları hangi programlar üzerinden açtıklarını görebiliyorlar ve bunu sahip oldukları birden fazla cihazda yaparak işlerini istedikleri yerden tamamlayabiliyorlardı.
Ancak bu özelliği kullanarak web gezintisi geçmişini görmek sadece Microsoft Edge tarayıcısına mahsustu. Bu, kısa zamanda birçok kullanıcının tepkisini çeken bir soruna dönüştü. Ancak birkaç hafta önce bu sorun Chrome, Firefox ve Vivaldi için yayımlanan "Windows Timeline Support" eklentisi ile aşıldı. Eklentinin geliştiricisi olan Dominic Maas, ayrıca SoundByte'ı geliştirmiş olmasıyla tanınıyor. Eklenti, Windows Timeline desteğini diğer popüler web tarayıcılara genişlettiği için kısa zamanda büyük ilgi gördü.
Ancak Dominic Maas, Twitter hesabı üzerinden kötü haberi verdi: Popüler eklenti Firefox eklenti marketinden ve Chrome Web Store'dan kaldırıldı. Maas, bunun için Google tarafından sebep olarak Windows marka ismini kullanmış olmasının gösterildiğini belirtti. İşin ilginç yanı, Mozilla tarafından Dominic Maas'a yapılmış bir açıklama yoktu.
Şu an için eklentiyi Chrome Web Store'dan indirmeye çalışırsanız bir 404 kodu hatası ile karşılaşıyorsunuz. Ancak Dominic Maas, sorunun düzeltildiği yeni bir versiyonun yolda olduğunu, Chrome Web Store eklentisinin inceleme için beklediğini belirtiyor. Eklentinin Windows marka adını kullanmadığı yeni versiyonu halihazırda Firefox'un eklenti sitesinde mevcut. Uygulamanın eski versiyonu ile yeni versiyonu arasında hiçbir değişiklik yok, sadece uygulamanın ismi "Timeline Support" olacak şekilde değiştirilmiş.
Eklentinin Chrome Web Store'a ne zaman döneceği ise henüz belli değil. Eklenti hâlâ Web Store'a tekrar yüklenmek üzere Google çalışanları tarafından incelenmeyi bekliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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