Timeline'ı Chrome'a ve Firefox'a getirin!

Windows'un web tarayıcısı olarak yalnızca Edge'i destekleyen yeni işlevini Firefox ve Chorme'da kullanmak da mümkün; işte yolu!

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