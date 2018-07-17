Timeline'ı Chrome'a ve Firefox'a getirin!
Windows'un web tarayıcısı olarak yalnızca Edge'i destekleyen yeni işlevini Firefox ve Chorme'da kullanmak da mümkün; işte yolu!
Windows 10'un Nisan 2018 güncellemesiyle birlikte gelen Timeline işlevi (Türkçesi Etkinlik Geçmişi), geliştirici topluluğunda beklenen büyük ilgiyi görmemiş olabilir. Microsoft'un Office yazılımları ve Edge, Timeline'ı desteklerken VLC gibi üçüncü parti programların da Timeline yoluyla uygulama etkinliğini cihazlar arasında eşitlediğini biliyoruz.
Google Chrome, Firefox, Vivaldi gibi farklı web tarayıcısı kullananlar ve Timeline ile tarayıcı oturumunu cihazlar arasında geri yüklemek isteyenler için iyi bir haber var. Geliştirici Dominic Maas'ın ortaya çıkardığı "Windows Timeline Support" adlı eklenti, bu web tarayıcılarına Timeline desteği getiriyor. Eklenti, bu tarayıcıların Microsoft etkinlik geçmişine bağlanmasını sağlıyor, böylece Win + Tab kısayolunu kullanarak önceki tarama oturumlarını görebiliyorsunuz. Eklentiyi kullanabilmek için Microsoft hesabınıza bir defaya mahsus olmak üzere oturum açmanız gerekiyor. Eklentinin diğer bir işlevi, açık sekmelerinizi bir Windows cihazından diğerine gönderebilmeniz.
Eklentinin Chrome ve Vivaldi'ye özel sürümünü buradan, Firefox sürümünü buradan indirebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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