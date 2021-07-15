TOGG'dan 2022 paylaşımı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olacağını duyurdu.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda" notu yer aldı.
2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. ??
İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık?
Cevabı videomuzda. #YeniLigGemlik#usecasemobility™?#YeniLigeYolculuk #TOGG pic.twitter.com/YWUhP5mLBG— Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) July 14, 2021
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