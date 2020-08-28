Torrent Dünyasını Sarsan Haber: Sparks Group'un 3 Üyesi Yakalandı

Torrent kullanıcılarının yakından tanıdığı ve ürettiği korsan içeriklerle ünlenen Sparks Group ile bağlantısı bulunan üç kişi, uluslararası bir baskınla yakalandı ve tutuklandı.