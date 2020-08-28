Torrent Dünyasını Sarsan Haber: Sparks Group'un 3 Üyesi Yakalandı

Dünyanın en büyük yasa dışı torrent zincirlerinden birinin üç üyesi, ortak yürütülen bir uluslararası baskınla tutuklandı. Tutuklanan üç kişinin Sparks Group ile bağlantılarının bulunduğu söyleniyor. Sparks Group'un 2011'den bu yana internet üzerinde yasa dışı video içeriği dağıttığı biliniyor. ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi (SDNY) tarafından doğrulanan başarılı baskında Ahmet ("The Artist"), Jonatan Correa ("Raid") ve George Bridi'nin yakalandığı ve belirtildi.
Bir ABD mahkemesinde bu hafta ortaya çıkan belgeler, Sparks'ın bu üç üyesinin toptancı distribütörleri kandırarak, DVD ve Blu-Ray'leri filmlerin yayınlanma tarihinden önce kendilerine teslim etmesini sağladığını göstermişti. Video dosyalarındaki koruma mekanizmalarını aşmayı başaran grup, bunları akış sitelerinde ve torrent sitelerinde paylaşmıştı.
SDNY'ye göre üçlü, eğlence sektöründe "onlarca milyon dolar" zarara yol açtı. Bunun sonucunda Ahmet ve Correa'nın en fazla 5 yıl, Bridi'nin ise "telsiz dolandırıcılık komplosu" nedeniyle 20 yıla kadar ceza alabileceği belirtildi. Yaşanan tutuklamalar sonucunda korsan ve torrent topluluğunun diğer önde gelenlerinin paniğe kapıldığı ve saklanmaya başladığı iddia edildi.
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