Windows 10 ekran videosu nasıl kaydedilir? İşte Windows 10'la video kaydı

Windows 10, pek çok gizli özelliğe sahip olan bir işletim sistemi. Sizlerle paylaşacağımız bu özellik ise, üçüncü parti araçlara gerek kalmadan ekranın videosunu kaydetmeyi mümkün kılıyor. Peki Windows 10 ekran videosu nasıl kaydedilir?
WİNDOWS 10 EKRAN VİDEOSU KAYDETME YOLLARI
Windows 10'da ekran görüntüsü almak için Print Screen tuşunu kullanabilir veya Ekran Alıntısı Aracı'ndan faydalanabilirsiniz. Video kaydetmek istediğinizde ise genellikle üçüncü parti araçlara başvurulduğunu biliyoruz. Ancak Windows 10'daki bir araç sayesinde, herkesin ekranın videosunu kaydetmesi mümkün hale geliyor. Üstelik bunun için herhangi bir üçüncü parti yazılıma da ihtiyaç yok.
Microsoft'un Windows 10'a eklediği Xbox Game Bar, temelde oyun meraklılarının oyunlardaki yüksek puanlarının görüntülerini yakalamalarına ve oyun içinden video kaydetmelerine yarıyor. Ancak aracın ismi sizi yanıltmasın; onu oyun dışında da kullanmanız - her türlü ekran kaydı için - mümkün.
Aracı görünür hale getirmek için Windows + G tuşlarına birlikte basmanız yeterli. Bundan sonra yapmanız gerekenler oldukça kolay.
Hemen sol kısımda, "yakala" isimli küçük birpencere göreceksiniz. Bu pencere içerisindeki "Kaydı Başlat" düğmesine basarak video kaydetmeye başlayabilir, "Kaydı Durdur" düğmesine tıklayarak kaydı durdurabilirsiniz.
Ekranın ortasında "üst kısımda" göreceğiniz çubuk, aslında yazılımın ana unsuru. Buradan, sağda ve solda açık olan pencereleri kapatabilir ya da tekrar açabilirsiniz. "Ayarlar" düğmesi ise, bazı temel ayarları yapmanızı sağlayacak.
Araçla kaydettiğiniz videolar, MP4 biçiminde "Videolar\Yakalamalar" klasörüne kaydediliyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 33 Yorum Giriş Yapın
10 numara özellik bu , umarım istediğimiz codec i ayarlamamıza da izin verirler.
Tişikkirler Microsoft.
fraps dan kurtulurmuyuz ki
Mic-ro-soft ! Olay bu..
Rar dosyalarınıda ek program gerektirmeden açılabileceğini duymuştum onun durumu nedir acaba, ayrıca windows un pek çok programı kendinde barındırması güzel ama performansını etkilermi.
@23 Temmuz 2015 11:09 Sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Ms Winrara para verip içine entegre etmesi lazım
Ama windows 8 ile zip açabilme özeeliği geldi.
Video boyutu da render almaya gerek bırakmayacak şekilde olursa güzel olur :)
Windows 10 harikasın
işte kalite işte Windows On :)
apleden şaşmam. windows xp den sonra bozdu
@23 Temmuz 2015 21:30 windows xpden sonra düzeldi desek vista faciası hala milletin beyninde :)
Bende bişi gelmiyor win+g yapınca? Araya game dvr yazıncada bişi çıkmıyor final sürüm yüklü.
@akMurat bendede bişey gelmiyor
@akMurat bendede öyle
Dışarıdan ses kaydı yok : D
aynen denedim güzel ama ses kaydı yok
@30 Aralık 2015 02:37 win+alt+m yapınca mikrofon açılıyor.
arkadaşlar vindovs düymesi hangisi yaa bulamıyorum
beyler bu ekran videosu çekmek için ekran kartım yetmiyor :( windows 10 u ekran kartı hakkında kandırabilirmiyiz ?benim ekran kartı AMD Radeon HD 5550 Series. Mesela bunu AMD Radeon HD 8000 Series olarak gösterebilirmiyiz ?
Geçen hafta denedim oldu,bugün yapamıyorum
benim ekran kartım az bir farkla yetmiyo ama başka bi yolu varmı
ben oyun oynamama rağmen bir oyun bulunamadı diyor
donanım gerek diyor ne demek anlamadım
bende neden işe yaramıyor bilen yazsın lütfen!!
teşekkürler emeğinize sağlık
bu özelliğin eksiklikleri var, başka ekrana geçtiğinde kayıt duruyor yani sadece çıkmadan sadece başlattığın ekranı kaydediyor.
çok teşekkür ederim daha önce böyle bir uygulamaya rastlamıstım ve ben oynarken kendi kendine videoya alıyordu şimdi neyın ne olduğu sizin sayesinde biliyorum çok sağolun
alt z ile yapın oluyot
sadece hangi ekranın videosunu çekmek istiyorsan onu çekiyor, başka ekrana geçtiğinde kayıt duruyor. Yetersiz bir uygulama
ekran kaydederken pause yapabiliyor muyuz ?
Çom Teşekkür ederim.
bunu biliyordum zaen